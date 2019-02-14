Главные новости
ЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"В РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
Экономика Инвестфорум "Сочи 2019"

"Мираторг" подписал с Брянской областью инвестсоглашения более чем на 10 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг" в ближайшие годы вложит более 10 млрд рублей в развитие своего бизнеса в Брянской области.

"Подписали с Брянской областью три соглашения с объёмом инвестиций более 10 млрд рублей", - сообщил журналистам президент холдинга Виктор Линник в кулуарах Российского инвестиционного форума в четверг.

По его словам, наиболее крупные инвестиции - свыше 5 млрд рублей предусмотрены в строительстве в регионе линии по переработке мясной продукции. Она разместится в комплексе по убою крупного рогатого скота.

Линник уточнил, что ежемесячно линия будет перерабатывать 1,8 тыс. тонн сырья, из которого будет производиться более тысячи тонн готовых кулинарных блюд. Перечень выпускаемой продукции включает супы, бульоны, соусы, жареный бекон и другие. Производственный комплекс оснащен современным термообрабатывающим, дозирующим и упаковочным оборудованием.

Второе соглашение предусматривает расширение комплекса по выращиванию, убою и переработке цыплят бройлеров. Инвестиции в него составят 4,6 млрд рублей.

Расширение комплекса предусматривает ввод в эксплуатацию новых площадок по выращиванию птицы общей мощностью 16 млн голов в год. Это позволит увеличить производство продукции на 40 тысяч тонн в год.

В настоящее время поголовье птицы холдинга составляет 8,7 млн голов.

Холдинг выращивает птицу только на собственных кормах без использования генномодифицированных добавок и ускорителей роста.

Кроме того, "Мираторг" планирует инвестировать 618 млн рублей в создание станции получения семени мясного крупного рогатого скота с лабораторией по производству сексированного семени. Его мощности будут рассчитаны на единовременное содержание 40 голов племенных быков.

Площадка будет расположена в Трубчевском районе. Её оборудование обеспечит правильное планирование пола телят и передачу набора генов, отвечающих за ключевые параметры животного для получения мраморной говядины.

"Эта площадка станет базой получения генетического материала для выращивания животных с лучшими качественными характеристиками - для расширения производства говядины и эффективного пополнения материнского стада, - пояснил глава холдинга. - Это позволит не только повысить темпы производства качественной говядины, но будет способствовать выходу на зарубежные рынки с высокими требованиями к генетическим качествам животных".

По его словам, перспективой этого является развитие экспорта племенного поголовья с высокой генетикой.

"В России этим пока ещё никто не занимается", - добавил он.

АПХ "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины в РФ. Компания в рамках вертикально интегрированной структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.

Теги: Мираторг, Сочинский инвестиционный форум
Экономика
Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"
Власти готовы поддержать госбанки, если на них распространятся ограниченияПодробнее
 Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
Решение было принято из-за низкого спроса на эту модельПодробнее
 Минэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 годМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 год
При этом он останется в пределах 5%, пообещал ОрешкинПодробнее
 Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций
За час падение к курсу доллара составило 66 копеек, к евро - 63 копейкиПодробнее
ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"
Это соглашение стало результатом компромисса, достигнутого между Францией и ГерманиейПодробнее
 Орешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируетсяОрешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируется
По его словам, нынешняя реформа сконструирована так, "чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался"Подробнее
 Сбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млнСбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млн
Банк уже почти два года пытается продать дочернюю кредитную организациюПодробнее
 Сбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора КурпатоваСбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора Курпатова
В банке задумали создать "эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами экосистемы"Подробнее
 Снижение реальных доходов населения в РФ в 2018 году объяснили падением доходов у обеспеченных гражданСнижение реальных доходов населения в РФ в 2018 году объяснили падением доходов у обеспеченных граждан
На их доходах сказалось падение доходов от банковских депозитов и рост налогов на недвижимостьПодробнее
 Чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе составил $10,4 млрдЧистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе составил $10,4 млрд
Это в 1,5 раза больше показателя января 2018 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"В РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380ЭкономикаМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции на 2019 годВ миреСенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"В миреНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

В Кремле спокойно отнеслись к видео отдыха Дворковича, Ткачева и Тимаковой

В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции США

В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции СШАДмитрий Песков подчеркнул, что ограничительные меры против России разработаны в интересах американского бизнеса Подробнее

В Кремле пообещали отреагировать на обращение жителей Сибая о загрязнении воздуха

Медведев констатировал, что рост экономики РФ пока не ощущается гражданами

Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра Улюкаева

Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваВ декабре приставы списали с его счета штраф по приговору - 130 млн рублей Подробнее

Белые медведи начали уходить из поселка на Новой Земле

В Минюсте заявили, что у России нет повода для пересмотра позиции по "Свидетелям Иеговы"

Сбербанк заявил, что готов пойти на реструктуризацию долга "ЮТэйр"

Греф заявил, что риски из-за возможных антироссийских санкций выросли

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');