"Мираторг" подписал с Брянской областью инвестсоглашения более чем на 10 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг" в ближайшие годы вложит более 10 млрд рублей в развитие своего бизнеса в Брянской области.

"Подписали с Брянской областью три соглашения с объёмом инвестиций более 10 млрд рублей", - сообщил журналистам президент холдинга Виктор Линник в кулуарах Российского инвестиционного форума в четверг.

По его словам, наиболее крупные инвестиции - свыше 5 млрд рублей предусмотрены в строительстве в регионе линии по переработке мясной продукции. Она разместится в комплексе по убою крупного рогатого скота.

Линник уточнил, что ежемесячно линия будет перерабатывать 1,8 тыс. тонн сырья, из которого будет производиться более тысячи тонн готовых кулинарных блюд. Перечень выпускаемой продукции включает супы, бульоны, соусы, жареный бекон и другие. Производственный комплекс оснащен современным термообрабатывающим, дозирующим и упаковочным оборудованием.

Второе соглашение предусматривает расширение комплекса по выращиванию, убою и переработке цыплят бройлеров. Инвестиции в него составят 4,6 млрд рублей.

Расширение комплекса предусматривает ввод в эксплуатацию новых площадок по выращиванию птицы общей мощностью 16 млн голов в год. Это позволит увеличить производство продукции на 40 тысяч тонн в год.

В настоящее время поголовье птицы холдинга составляет 8,7 млн голов.

Холдинг выращивает птицу только на собственных кормах без использования генномодифицированных добавок и ускорителей роста.

Кроме того, "Мираторг" планирует инвестировать 618 млн рублей в создание станции получения семени мясного крупного рогатого скота с лабораторией по производству сексированного семени. Его мощности будут рассчитаны на единовременное содержание 40 голов племенных быков.

Площадка будет расположена в Трубчевском районе. Её оборудование обеспечит правильное планирование пола телят и передачу набора генов, отвечающих за ключевые параметры животного для получения мраморной говядины.

"Эта площадка станет базой получения генетического материала для выращивания животных с лучшими качественными характеристиками - для расширения производства говядины и эффективного пополнения материнского стада, - пояснил глава холдинга. - Это позволит не только повысить темпы производства качественной говядины, но будет способствовать выходу на зарубежные рынки с высокими требованиями к генетическим качествам животных".

По его словам, перспективой этого является развитие экспорта племенного поголовья с высокой генетикой.

"В России этим пока ещё никто не занимается", - добавил он.

АПХ "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины в РФ. Компания в рамках вертикально интегрированной структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.