Греф заявил, что снижение комиссий за эквайринг замедлит развитие рынка

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ограничение комиссий за обслуживание приема карт в розничных точках повысит расходы торговли из-за смены банками бизнес-модели, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Понятно желание торговых сетей, особенно небольших игроков, снизить комиссии. Но нужно понимать, что если они приведут к снижению комиссии до европейского уровня, мы изменим бизнес-модель", - сказал Греф.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что комиссии для ритейлеров за банковский эквайринг (прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, услуг) высоки и станут предметом обсуждения. "В некоторых странах даже еще ниже - не 0,3%, а по-моему, по отдельным "дебетовкам" 0,2%, для кредитных - 0,3%. А у нас 3% в среднем - конечно, это слишком много, и конечно, это квазиналог, совершенно верно", - сказал Путин.

В четверг Греф сообщил, что дискуссия на эту тему уже состоялась "на площадке правительства".

"Вопрос в следующем: первое - некорректные цифры были приведены", - отметил топ-менеджер.

Он пояснил, что если комиссии будут снижены до европейского уровня, то Сбербанк изменит бизнес-модель работы с ритейлом. "Эквайринговые устройства все находятся в нашей собственности. Мы их покупаем сами, мы их устанавливаем сами, мы их обслуживаем, сопровождаем сами. Если эти расходы будут переложены на плечи торговых сетей, в особенности небольших предпринимателей, их расходы существенно вырастут, (будут больше - ИФ), чем те комиссии, которые они платят сегодня", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что Россия также в случае ограничения тарифов потеряет существующую инновационную модель обслуживания карт, а страна сейчас первая в мире по возможностям бесконтактной оплаты. "Если мы раздадим все эквайринговые устройства в собственность каждому из торговцев, мы потеряем возможность централизованного обновления софта и централизованного обновления самих устройств", - сказал Греф.

Он сообщил, что Сбербанк за свой счет за последние 5 лет неоднократно менял устройства приема платежей, "потому что пришли более инновационные модели".

"Мы разрабатываем сами более инновационные модели. Если это все уйдет, будет переложено на плечи торговцев, первое - их расходы вырастут, и Россия перестанет в течение короткого времени быть лидером. Вот цена вопроса, вот и все. Расчеты мы соответствующие сделали, мы покажем их", - сказал топ-менеджер.