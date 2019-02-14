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ВТБ купил у НМТП "Новороссийский зерновой терминал"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ подписал обязывающее соглашение о приобретении 100% ООО "Новороссийский зерновой терминал" у ПАО "Новороссийский морской торговый порт", сообщил журналистам глава банка Андрей Костин на полях форума в Сочи.

Сделка реализуется на рыночных условиях, сказал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

В сообщении НМТП и ВТБ сказано, что сделку разрешили регулирующие органы, ее закрытие запланировано на второй квартал 2019 года.

"Новороссийский зерновой терминал" осуществляет перевалку зерновых и масличных культур в порту Новороссийск.

НМТП контролирует "Транснефть". Глава монополии Николай Токарев в декабре говорил, что "Транснефть" допускает партнерство по зерновому сегменту в НМТП. "Если говорить о партнерстве, наверное, придётся здесь посмотреть, как оптимизировать и повысить эффективность работы. Может быть, придется привлекать кого-то в партнеры и кооперироваться, например, в плане зерна. Сегодня урожаи в России хорошие, экспорт большой, и, к сожалению, очень много трейдеров на рынке зерновых. Это не способствует единой ценовой политике",- говорил Токарев.

ВТБ владеет 33,2% "Новороссийского комбината хлебопродуктов", владельца одного из крупнейших зерновых терминалов РФ. Контроль в НКХП - у "Объединенной зерновой компании", в которой ВТБ также является акционером (50% минус 1 акция, остальное у РФ).

Теги: ВТБ, Новороссийский зерновой терминал, Новороссийский морской торговый порт

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