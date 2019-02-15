Алексей Мордашов отдаст сыновьям 65% золотодобывающей Nordgold

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Компания "КН-холдинг" направила в ФАС ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО "Нордголд менеджмент" и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold.

Об этом пишут в пятницу "Ведомости" со ссылкой на сотрудника "Севергрупп", холдинговой компании Алексея Мордашова, через которую он контролирует свои предприятия.

В случае одобрения регулятора и совершения сделки "КН-холдинг" получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold (из 99,9%, которыми владеет Мордашов).

"КН-холдинг", по данным ЕГРЮЛ, был зарегистрирован в декабре 2018 года, по 50% в нем владеют Кирилл и Никита Мордашовы. Это сыновья Алексея Мордашова (19 и 18 лет соответственно), и они должны стать совладельцами Nordgold, подтвердила представитель бизнесмена Анастасия Мишанина. Мордашов останется крупным акционером и членом совета директоров Nordgold, по-прежнему будет вовлечен в ее бизнес.

Nordgold - бывшее золотодобывающее подразделение ресурсного дивизиона ПАО "Северсталь", выделение которого произошло в январе 2012 года. В состав Nordgold входят 9 действующих активов в четырех странах - России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки.