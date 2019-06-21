Мордашов передал детям часть доли в европейском туроператоре TUI

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG.

Как сообщила TUI в пятницу вечером, доля в компании в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, подконтрольной ООО "КН-Холдинг". Прямая доля "Севергрупп" Алексея Мордашова снизилась до нуля.

"КН-Холдинг" владеет 65% Unifirm, остальные 35% - у "Севергрупп". В феврале этого года было объявлено об аналогичном шаге Мордашова-старшего в отношении золотодобывающей компании Nordgold (принадлежит бизнесмену почти на 100%).

"Как и в случае с Nordgold, основная цель изменений - это преемственность, то есть вхождение Кирилла и Никиты Мордашовых в курс дел и получение ими опыта в сфере управления портфелем активов. Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI AG, как и ранее глубоко вовлеченным в работу компании", - заявил "Интерфаксу" представитель "Севергрупп".

Изменений в акционерной структуре "Северстали" (Алексей Мордашов - основной владелец компании) не планируется, добавил представитель "Севергрупп".

Еще два крупных своих актива - "Силовые машины" и ритейлера "Утконос" - в прошлом году Мордашов перевел с Unifirm на "Севергрупп".

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что сыновья Мордашова получат 65% золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн.