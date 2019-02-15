Экономика Инвестфорум "Сочи 2019"

Глава Sollers посоветовал Ford урезать производство легковых машин в РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский автоконцерн Ford может кардинально поменять свой бизнес в РФ в результате пересмотра планов деятельности, считает гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов. По мнению гендиректора, компании следует сократить в РФ производство легковых автомобилей.

"В любом случае, я думаю, что бизнес Ford изменится в России, потому что уже сейчас понятно, в каких сегментах Ford неконкурентоспособен. Сейчас считаются последние стресс-анализы. Я думаю, что в ближайший месяц такая работа будет проведена. Мое частное мнение, я не могу отвечать за Ford - что бизнес Ford нужно будет в России преобразовать", - заявил он журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам Швецова, у компании есть ряд моделей, которые "в принципе, видно, что неконкурентоспособны, и продолжать производство, наверное, вряд ли целесообразно". При этом глава Sollers сказал, что речь идет о легковом сегменте компании, и отметил, что в самом Ford могут их "дотировать, сколько хотят", а сам он не может "ничего за Ford говорить".

"Я могу сказать вслух точку зрения как миноритарий в проекте. Еще раз повторяю, что я не являюсь здесь последней инстанцией или решающим голосом в этом вопросе. Если меня спросят, лично я, конечно, буду рекомендовать сократить именно легковые (автомобили - ИФ)", - отметил Швецов, подчеркнув, что не отвечает за принятие решений.

Отвечая на вопрос о возможном выходе Sollers из СП с Ford, Швецов указал, что доля "Соллерса" в СП "очень минорная". "Дело в том, что моя доля в СП - она очень минорная, поэтому мой выход из СП не значит ничего, потому что у меня эффективная доля в СП 0,03%, у "Соллерса", - пояснил он, напомнив, что в 2015 году партнеры поменяли структуру СП.

В 2015 году Ford получил контроль в СП с Sollers за счет покупки пакета привилегированных акций. Стороны согласовали изменения в структуре СП и подписали обновленное соглашение о совместном предприятии 31 марта 2015 года. В рамках нового соглашения Ford предоставила допфинансирование и поддержку СП, а также получает контролирующую долю участия и управленческий контроль в обмен на приобретение пакета "префов". Кроме того, стороны заключили допсоглашение, по которому Sollers может продать, а Ford в свою очередь выкупить долю Sollers в СП в будущем по цене не ниже минимально согласованной оценки. "При этом структура владения обыкновенными акциями остается 50% на 50%, а также стороны получают право выкупа 50% акций СП в собственности группы по стоимости, минимально оцениваемой в $135 млн, подлежащей уплате в момент выкупа акций", - говорилось в отчете. В случае реализации опциона, Ford станет 100%-ным владельцем СП.

"В 2015 году через "префы" они сделали инвестиции в $250 млн, и поэтому наша доля, если считать общую, уставный капитал, она размылась", - сказал Швецов.

"У нас, как вы знаете, в России очень жесткая конкуренция. Если продукты неконкурентоспособны, то вести бизнес очень тяжело. Поэтому вопрос бизнес-кейса, вопрос не в том, у кого какая доля, какая будущая и так далее. Нужно взять фундаментальные условия, как сделать так, чтобы Ford зарабатывал прибыль. Это главное", - заключил он.

Как сообщалось, в январе Ford объявил о масштабной реструктуризации своего бизнеса в Европе, акционеры СП Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации с целью повышения эффективности бизнеса. Как писала газета "Ведомости" со ссылкой на представителя пресс-службы Минпромторга, каких-либо решений в отношении производственных мощностей, продуктовой линейки и сокращения штата на предприятиях Ford Sollers пока не принято. "Информацию по этому вопросу следует ожидать от компании во II квартале 2019 года", - говорил он.

СП Ford Sollers располагает четырьмя производственными площадками на территории РФ и центром исследований и разработок, который занимается адаптацией и локализацией автомобилей Ford. В Набережных Челнах локализована сборка кроссоверов Ford EcoSport, а также хетчбэков и седанов Ford Fiesta, во Всеволожске - седана Ford Mondeo и Ford Focus (седаны, хетчбэки, универсалы).

В Елабуге помимо производства Ford Transit, Ford Explorer и Ford Kuga расположен завод по производству двигателей Duratec объемом 1,6 литра.

Теги: Ford, Россия

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