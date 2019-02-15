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Экс-председатель правления банка "Восточный" задержан по делу основателя Baring Vostok

Есть обновление от 13:47

СКР ходатайствует об аресте шести человек по обвинению в мошенничестве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев задержан в Москве вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Kалви.

"Ходатайство следователя в отношении Кордичева будет рассмотрено в пятницу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Басманного суда Юнона Царева.

Всего, по ее словам, Следственный Комитет ходатайствует об аресте шести человека. Кроме Кордичева, в их числе основатель Вaring Vostok Майкл Kалви, партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.

Всем им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В суде не уточнили фабулы обвинения. Официальным комментарием Следственного комитета "Интерфакс" пока не располагает.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, банк Восточный, Алексей Кордичев

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