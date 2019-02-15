Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще три сотрудника инвесткомпании задержаны по делу, связанному с конфликтом вокруг банка "Восточный".

"Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - сказано в заявлении Baring.

"Baring Vostok и все портфельные компании фонда, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка", - отмечено в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что сегодня будет решаться вопрос о об аресте основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Вместе с ним был задержан бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.

Всем им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

Конфликт в банке "Восточный"

Банк "Восточный экспресс" в январе 2017 года завершил процесс присоединения Юниаструм банка. Собственники "Юниаструма" получили около 40% в объединенном банке. В частности, Артему Аветисяну принадлежит 32,02% "Восточного", Шерзоду Юсупову - 4,4%. Основным акционером "Восточного" является Evison Holdings Limited (подконтрольная фондам Baring Vostok и Russia Partners), ей принадлежит 51,62% акций банка.

В начале сентября 2018 года в "Восточном" обострился корпоративный конфликт. Совет директоров банка 3 сентября принял решение назначить главой кредитной организации вместо Дмитрия Левина выходца из Юниаструм банка Вячеслава Арутюняна. Мажоритарный акционер "Восточного" - Evison Holdings - решил оспорить это решение в суде. Однако 11 сентября совет директоров банка принял решение назначить исполняющим обязанности предправления Нестеренко. Evison Holdings иск из суда отозвал. Еще один спорный вопрос - о распределении мест в совете директоров банка - был решен в середине октября.

В ноябре 2017 года "Восточный" возглавил Дмитрий Левин, 15 лет возглавлявший банк "Русский стандарт". Он сменил на посту председателя правления "Восточного" Алексея Кордичева. Кордичев возглавлял банк "Восточный" с октября 2015 года. Перешел в этот банк в конце 2013 года, возглавив блок рисков. В феврале 2015 года занял пост первого зампреда правления банка.

В "Восточный" Кордичев также перешел из "Русского стандарта", где в январе 2010 года возглавил кредитный департамент (в дальнейшем блок контроля рисков). В "Русском стандарте" он курировал работу кредитного центра, подразделений андеррайтинга и верификации, а также отвечал за взыскание просроченной задолженности. С 2006 года он работал в Росбанке.