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Экономика

"Яндекс" нарастил выручку на 46% в IV квартале 2018 года

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Выручка "Яндекса" в IV квартале 2018 года по US GAAP составила 38,8 млрд рублей, что на 46% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщила компания.

Выручка превзошла консенсус-прогноз "Интерфакса": по данным аналитиков, рост выручки ожидался на уровне 33,6% - до 37,2 млрд рублей.

EBITDA в IV квартале повысилась на 38%, до 12,3 млрд рублей, что также лучше прогноза. Рентабельность по EBITDA составила 31,7% (ниже прогноза).

Чистая прибыль компании увеличилась в IV квартале на 53% и составила 7,5 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли составила 19,4%.

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 68,8 млрд рублей, из них 27,3 млрд рублей приходится на сегмент такси. Денежные средства, относящиеся к "Яндекс.Маркету", составили 29,1 млрд рублей (компания деконсолидирует показатели этого сегмента в своей отчетности).

Рекламная выручка "Яндекса" в IV квартале выросла на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, в общей структуре выручки компании она заняла 76%. Рост доли нерекламной выручки составил за квартал 24%. В целом показатель "прочие доходы" вырос за октябрь-декабрь на 235% по сравнению с IV кварталом 2017 года.

Рост поездок "Яндекс.Такси" составил год к году 112%. Выручка "Яндекс.Такси" за весь 2018 год выросла на 293% по сравнению с 2017 годом, на нее приходится 15% всей выручки "Яндекса".

Выручка медиа-сервисов за год показала рост на 61%, сервисов объявлений - на 81%.

Выручка "Яндекс.Маркета" на сопоставимой основе за 2018 год увеличилась на 59%. В IV квартале 2018 года рост составил 136% к аналогичному периоду 2017 года.

Поисковая доля "Яндекса" в РФ на конец отчетного периода составила 56,5% (по сравнению с 55,9% в III квартале), свидетельствуют данные "Яндекс.Радара". Поисковая доля на Android выросла до 49,5% на конец IV квартала 2018 года против 49,1% в III квартале. Рост доли стал результатом антимонопольного разбирательства с Google, по итогам которого американская корпорация была вынуждена отказаться от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android.

За 2018 год выручка "Яндекса" (без учета "Яндекс.Маркета") составила 126,4 млрд рублей, увеличившись на 41% к 2017 году.

Рост выручки "Яндекса" по итогам 2019 года ожидается на уровне 28-32%, сообщила компания.

Рост выручки сегмента "Поиск и портал" по итогам 2019 года ожидается на уровне 18-20%.

В прошлом году "Яндекс" трижды повышал прогноз по выручке за 2018 год. Прогноз учитывает деконсолидацию "Яндекс.Маркета", который был внесен в СП со Сбербанком. Компания не консолидирует результаты сервиса с 27 апреля 2018 года.

Теги: Яндекс
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