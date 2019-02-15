ЦБ не увидел значимых последствий всплеска волатильности фьючерсов на нефть в декабре для финрынка РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Всплеск волатильности цены краткосрочного нефтяного фьючерса на Московской бирже 25 декабря 2018 года на фоне отсутствия торгов на основных мировых площадках и продолжительного снижения цены нефти в IV квартале 2018 года не имел значимых последствий для стабильности российских финансовых рынков, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованного ЦБ РФ.

"Роста концентрации отдельных участников рынка в период всплеска волатильности не выявлено, основными продавцами нефтяного фьючерса были некредитные финансовые организации, осуществляющие в основном клиентские сделки", - отмечает Банк России.

Регулятор подчеркивает, что год назад такой ситуации не было из-за отсутствия продолжительного и существенного снижения цены на базовый актив и роста на этом фоне негативных ожиданий участников, когда не работали биржи за рубежом.

"Таким образом, усиление волатильности цены поставочного фьючерса на нефть марки Brent с исполнением в январе могло быть обусловлено в том числе локальным снижением ликвидности и недостаточным уровнем информирования участников рынка на фоне продолжительного снижения цены базового актива и отсутствия торгов на основных мировых площадках. Банк России в настоящее время продолжает исследование возможных причин данного скачка волатильности цены", - подчеркивается в обзоре.

Цена нефти марки Brent, достигнув максимума в $83 за баррель в начале октября 2018 года, в течение IV квартала снижалась. В связи с рождественскими праздниками торги на основных для этой марки нефти мировых площадках 25 декабря 2018 года не проводились. В этих условиях на секции товарных фьючерсов "Московской биржи" был отмечен однодневный всплеск волатильности цены краткосрочного поставочного фьючерсного контракта на нефть с датой исполнения 3 января 2019 года. Снижение цены данного фьючерса за сутки составило 7,29% (по итогам дня), по фьючерсам с более поздними датами исполнения также наблюдалось падение цены в среднем на 7%.

Дополнительным фактором, оказавшим влияние на цену краткосрочного поставочного фьючерсного контракта на нефть, стало сильное падение цен нефтяных инструментов на азиатских площадках перед открытием торгов на "Московской бирже" 25 декабря 2018 года. "Это усугубило положение инвесторов на фоне уже наблюдавшегося ранее понижательного тренда в цене на нефть, и вскоре после открытия торгов цена на фьючерс несколько раз пробивала уровни "поддержки", вследствие чего произошла приостановка торгов и последующие изменения гарантийного обеспечения и ценового коридора (снижение цены в течение дня достигало 12%)", - отмечает ЦБ. Тем не менее эта ситуация не привела к возникновению на следующий день маржинальных требований на срочном рынке.