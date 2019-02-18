Акционеры "Юлмарта" не выкупили долю третьего совладельца

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры "Юлмарта" Дмитрий Костыгин и Август Мейер не выкупили долю третьего совладельца онлайн-ритейлера Михаила Васинкевича за $67 млн, сообщает газета "Коммерсант" в понедельник.

Совладелец "Юлмарта" Васинкевич сообщил "Коммерсанту", что 9 января его Donna Union Foundation (DUF) подала иск о мошенничестве в окружной суд Лимасола (Кипр). В качестве ответчиков указано 31 лицо, в том числе Дмитрий Костыгин, Август Мейер (оба владеют компаниями-акционерами "Юлмарта" - Koshigi и Svoboda соответственно), его жена Инна Мейер, владелец кредитора "Юлмарта" Ledaro Михаил Скигин.

К иску приложен аффидевит с показаниями представителя DUF, по словам которого, Koshigi и Svoboda вступили в сговор с другими ответчиками, чтобы "максимально препятствовать арбитражному разбирательству и отсрочить исполнение арбитражных решений", а также "стремились вывести свои активы, чтобы обеспечить уход от обязательств перед DUF".

DUF просит кипрский суд обязать ответчиков возместить убытки в размере $75 млн и признать недействительными ряд сделок между ними за последние два года. Кроме того, в январе DUF подала на Британских Виргинских островах иск о ликвидации Koshigi и Svoboda "на основании их несостоятельности".

Костыгин сообщил "Коммерсанту", что не слышал о новых исках на Кипре и Британских Виргинских островах. Требования кипрского иска источник, близкий к Костыгину, называет "гротескным бредом". "Желание господина Васинкевича и его руководителей из А1 продлить судебные разбирательства понятно: нужно как-то получать у акционеров финансирование на проект "Юлмарт" после двух с половиной лет процесса в Лондонском суде, который закончился для них ничем",- заявил собеседник издания. По его словам, решение Лондонского суда не зарегистрировано ни на Британских Виргинских островах, ни на Кипре, а взыскание можно начать только после этой процедуры.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 17 октября 2018 года признал банкротом минориратного акционера ритейлера "Юлмарт" Васинкевича.

Иск о его банкротстве 29 декабря 2017 года подал другой совладелец "Юлмарта" - Костыгин - после того, как Васинкевич не согласился с требованием выплатить ему долг в размере 405 млн рублей.

Задолженность Васинкевича перед Костыгиным возникла после списания Газпромбанком долга "Юлмарта" в 555 млн рублей с личного счета последнего. Оба акционера выступали самостоятельными поручителями по этому кредиту.

Летом 2018 года Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) вынес решение о том, что компании Д.Костыгина и А.Мейера (Koshigi Ltd. и Svoboda Corp. соответственно) должны выкупить долю компании (38,5%) М.Васинкевича (Donna Union Foundation) в материнской структуре "Юлмарта" - Ulmart Holdings Ltd. (UHL) - за $67 млн.