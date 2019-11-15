"Коммерсантъ" сообщил о возможном переходе ритейлера "Юлмарт" к кредиторам

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер "Юлмарт", в котором с 2016 года продолжается конфликт акционеров, может перейти одному из кредиторов компании - владельцу Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаилу Скигину, узнал "Коммерсантъ". Издание ссылается на презентацию компании для инвесторов.

Предложенная схема предполагает, что совладельцы 61,5% Ulmart Holding Ltd (UHL, материнская компания "Юлмарта") Дмитрий Костыгин и Август Мейер выкупят долю третьего партнера Михаила Васинкевича, а затем сами выйдут из проекта, передав его новому руководству и владельцу - председателю совета директоров ПНТ Михаилу Скигину. Его компания Ledaro кредитовала "Юлмарт" в 2016 году, а осенью 2018 года подала иск о банкротстве UHL, напоминает издание.

После сделки "Юлмарту" потребуется 9 млрд рублей внешних инвестиций, чтобы выйти на прибыльность по итогам 2022 года, говорится в презентации.

В пресс-службе "Юлмарта" заявили, что ведут переговоры с потенциальными инвесторами, но называть их не стали. Адвокат Скигина Климент Русакомский сообщил, что четких договоренностей пока нет.

С 2016 года Васинкевич с одной стороны, Костыгин и Мейер - с другой - не могут договориться о развитии бизнеса. На фоне этого конфликта у "Юлмарта" начались проблемы с продлением кредитов и поисками стороннего инвестора. Компания потеряла позиции на российском рынке онлайн-ритейла, где когда-то была лидером. В неудачах акционеры винили друг друга.

Васинкевич жаловался, что "Юлмарт" так и не смог выйти на положительную EBITDA, и в этих условиях Костыгин и Мейер настаивали на расширении бизнеса - его географии, товарных категорий. Он же считал правильной стратегию сокращения издержек. Костыгин обвинял миноритарного акционера в том, что он игнорирует предложения о реструктуризации долга, и утверждал, что его действия по блокировке привлечения финансирования и выбору управляющего органа спровоцировали кризис в компании и требования кредиторов по досрочному погашению.

Банки-кредиторы в через суд стали добиваться банкротства структур ритейлера, Костыгин на время попал под домашний арест из-за обвинений в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублей. Акционеры судились в России и за границей. Костыгин и партнер пытались выкупить долю Васинкевича, но не смогли договориться. В 2018 году лондонский суд обязал их выкупить эту долю за $67 млн, но сделка не состоялась.

В мае суд Британских Виргинских Островов вынес решения о введении процедуры банкротства (ликвидации) и назначении ликвидаторов в холдинговые компании Мейера и Костыгина - Koshigi и Svoboda.

"Юлмарт" был основан в 2008 году. Сначала компания продавала через интернет цифровую и бытовую технику. Затем она расширила ассортимент и развернула собственную логистику (включая сети распределительных центров, центров исполнения заказов, пунктов выдачи заказов). По оценке института Гайдара, в 2018 году объем российского рынка электронной торговли составил 1,285 трлн рублей. По данным Data Insight, лидерство по объему продаж в онлайне в 2018 году сохранил Wildberries, "Юлмарт" опустился на девять позиций, заняв 17-ю строчку.