Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного растут на Московской бирже в среду утром, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине после укрепления по итогам пятничных торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,9-66,39 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,38 руб. (+2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75 руб. (+3,8 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 3,06 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,44 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,92 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка понижается к доллару и евро на старте торгов понедельника после роста по итогам пятницы. Поддержкой котировкам нацвалюты выступает подтверждение агентством Fitch рейтинга РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.

Участники рынка ожидают новостей относительно новостей торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп сообщил в микроблоге в Twitter в минувшую субботу о достижении существенного прогресса по многим направлениям в переговорах с Китаем.

В воскресенье он планировал провести "важные заседания" с командой, представляющей США на переговорах с КНР. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.

Переговоры между двумя государствами продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем после роста более чем на 5% по итогам прошлой недели, инвесторы ждут продолжения торговых переговоров США и Китая.

Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличилась на 0,51% - до $66,59 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,82% - до $56,46 за баррель.

По итогам торгов в пятницу контракты на Brent выросли в цене на $1,68 (2,6%) - до $66,25 за баррель, тогда как WTI подорожала на $1,18 (2,2%), до $55,59 за баррель.

За пять сессий Brent увеличилась на 6,7%, WTI - на 5,4%.