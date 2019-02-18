Рынок акций РФ после позитивного старта ушел в "минус" на санкционных заявлениях ЕС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне выросших мировых площадок на оптимизме в отношении ожидаемого торгового соглашения США-КНР ушел в "минус" по индексам из-за укрепления рубля и новых санкционных заявлений Евросоюза.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 2476,76 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1177,26 пункта (-0,02%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2%.

Доллар стоит 66,28 рубля (-0,08 рубля).

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели. "Да, единогласное решение может быть принято в ближайшую пару недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. По его данным, вопрос согласован на уровне технических специалистов. Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

Снизился рублевый курс акций "Татнефти" (-2%), АФК "Система" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "РусАла" (-1%), "Мобильных телесистем" (-0,9%), Сбербанка (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Мечела" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "РусГидро" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), ВТБ (-0,4%).

Подросли бумаги "Распадской" (+0,7%), "Магнита" (+0,45%), "Роснефти" (+0,4%), "Башнефти" (+0,3% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,2%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО НПО "Наука" (-4,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-4,6%), ПАО "Тантал" (-2,7%), АДР Qiwi (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябэнергосбыт" (+16,4% и +5,8% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (+6,7%), ПАО "Группа Черкизово" (+3,8%), "Аптечной сети 36,6" (+3,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 составил 7,79 млрд рублей (из них 4,004 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).