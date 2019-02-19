Рубль немного подрос к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне немного дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,27-66,36 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,27 руб./$1 (-0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,88 руб./EUR1 (-9,8 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 4,8 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,15 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,55 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,3 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов вторника благодаря позитивной динамике на рынке энергоносителей. Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.

Очередной - седьмой - раунд консультаций между КНР и США по урегулированию торговых разногласий состоится в Вашингтоне 21-22 февраля, сообщило во вторник министерство торговли Китая. "По приглашению американской стороны спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, возглавляющий китайскую сторону в процессе всестороннего экономического диалога с США, Лю Хэ посетит Вашингтон, где 21-22 февраля проведет седьмой раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций высокого уровня с торговым представителем США Лайтхайзером и министром финансов Мнучиным", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Предыдущий раунд переговоров завершился в Пекине в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Brent почти не меняется на торгах во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за праздника (День президентов), дорожает.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве повысилась на 0,01% - до $66,52 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,61% - до $56,32 за баррель.

Согласно данным компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов, экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с. Это ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного министром энергетики страны Халидом аль-Фалихом в качестве целевого показателя на март.

"Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы снижения поставок, однако ключевым фактором станет исход переговоров Вашингтона и Пекина, который определит потенциальный уровень спроса на нефть", - цитирует агентство аналитика NH Investment & Securities в Сеуле Хон Сунгки.