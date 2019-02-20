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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в среду

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине в рамках коррекции после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,78-65,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,88 руб./$1 (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,67 руб./EUR1 (+9,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,46 копейки к уровню закрытия вторника, до 69,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,72 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,51 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль корректируется вниз к доллару и евро после роста по итогам предыдущих торгов. При этом курс доллара США укрепляется в среду по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран, рынок ждет публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду повысился на 0,05%.

По данным агентства Bloomberg, США просят Китай удерживать стабильный курс юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Представители США и Китая обсуждают, как отразить валютную политику в протоколе о намерениях, который в дальнейшем должен лечь в основу торгового соглашения между двумя странами, заявили источники, участвующих в обсуждениях. Переговоры возобновились во вторник в Вашингтоне и должны продлиться до пятницы.

Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду, Brent сдержанно дешевеет, но остается у самых высоких отметок с ноября прошлого года. Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,11%, до $66,38 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,14% - до $56,53 за баррель. Торги мартовским фьючерсом завершатся в среду.

В среду рынок ждет данных Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США, официальные данные американского Минэнерго также будут обнародованы на день позже - в четверг - из-за государственного праздника в понедельник.

По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,5 млрд баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов снизились.

Теги: рубль

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