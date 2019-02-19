Цена палладия обновила рекорды и приблизилась к $1500 за унцию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость палладия продолжает обновлять исторические рекорды и приближается к отметке $1500 за тройскую унцию на опасениях дефицита этого металла на рынке.

Цена спотового контракта на Нью-Йоркской сырьевой бирже поднималась в ходе торгов во вторник до $1491,14 за унцию, но потом замедлила рост и к 18:39 по московскому времени составляла $1479,93 за унцию.

На мировом рынке наблюдается существенная нехватка палладия - по мере того, как автомобилестроительные компании активно отказываются от дизельных машин, заявил накануне главный инвестиционный директор BlackRock Иви Хамбро. Эксперты Johnson Matthey оценивают дефицит металла в 2019 году в 1 млн унций.

Палладий преимущественно используется в производстве систем очистки автомобильных выхлопов в бензиновых двигателях. Более 80% этого металла добывается в России и ЮАР.

Тем временем некоторые аналитики сомневаются в том, что ралли цен на палладий будет долгосрочным. В частности, они указывают на проблемы автомобильного рынка Китая и замедление роста продаж машин в Европе и США.