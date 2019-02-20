Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Без малого две трети (62%) россиян считают, что в стране в настоящее время невозможно вести честный бизнес, противоположной точки зрения придерживаются 34% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Каждый десятый ( 10%) участник опроса сообщил, что у него есть свой бизнес, тогда как в 1991 году таких респондентов было 2%, в 2008 году - 4%, в 2017 году - 7%.

По данным ВЦИОМ, 25% россиян хотят иметь свой бизнес, тогда как почти две трети россиян (63%) не хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью.

Среди основных препятствий для ведения своего дела в РФ были названы высокие налоги (25% участников опроса), бюрократия (22%), коррупция (9%).

"Сомнения в том, возможно ли в современной России вести честный бизнес, пока не преодолены. Но отношение к предпринимательству как профессии, к его социальным эффектам стало существенно лучше, чем прежде. Особенно ярко позитивный тренд характеризует отношение россиян к малому и среднему бизнесу", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Вероятно, надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастичным способом улучшения экономической ситуации в стране. Осталось, по мнению респондентов, только побороть высокие налоги и бюрократию", - сказал Федоров.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 16 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.