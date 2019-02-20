Почти две трети россиян заявили, что одобряют деятельность Путина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Почти две трети граждан РФ (64%) с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, а противоположного мнения придерживается каждый третий россиянин (35%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам социологического исследования, довольны 32% респондентов, недовольны 67%; деятельность кабинета министров при этом одобряют 39% опрошенных, не одобряют 59% участников опроса.

По данным исследования, положительную оценку деятельности Госдумы готовы дать 36% респондентов, не одобряют работу нижней палаты парламента - 63% опрошенных.

Социологи "Левада-центра" отмечают, что количество россиян, считающих, что страна движется по правильному пути, и тех, кто придерживается противоположного мнения, практически одинаково. По данным опроса, мнение о неверном пути высказали 46% респондентов, а уверенность в том, что дела идут правильном направлении, выражают 45% опрошенных.