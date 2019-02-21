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ФРС завершит сокращение активов на балансе в 2019 году

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) рассчитывают завершить сокращение активов на балансе ЦБ уже в этом году, но не исключают, что цикл повышения процентных ставок может быть продолжен, свидетельствует протокол заседания Федрезерва от 29-30 января.

"Почти все участники считали желательным обнародовать в скором времени план, прекращающий сокращение активов Федерального резерва позднее в этом году", - говорится в протоколе.

На конец января участники заседания расходились во мнениях относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Некоторые из них придерживались мнения о том, что Центробанку в будущем стоит поднимать ставки лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями.

Никто из руководителей ФРС не предлагал снижать ставки, что свидетельствует об их уверенности в достаточной устойчивости американской экономики.

Значительная часть обсуждения была посвящена рискам для экономики США, включая ослабление роста в Китае и Европе, снижение налогово-бюджетных стимулов, продолжающиеся торговые споры США с другими странами и осложнения, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.

Из-за этих рисков "несколько участников отметили, что немного снизили прогнозы роста экономики с декабрьского заседания, обратив внимание на ослабления потребительского или делового доверия, снижение прогноза экономического роста за рубежом, либо на ужесточение условий финансирования в последние месяцы", сообщается в протоколе.

Кроме того, документ содержит многословные обоснования решения ФРС "проявить терпение" в отношении повышения процентных ставок.

Декабрьские прогнозы ФРС предполагают два повышения процентных ставок в этом году. Однако, по мнению большинства аналитиков, высоки шансы на то, что ключевая ставка ФРС не будет меняться до конца января 2020 года. А вероятность повышения ставок в марте практически равна нулю, считают экономисты.

Теги: ФРС, Центробанк, США

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