Сбербанк опроверг сообщения о планах купить Rambler Group

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России опроверг информацию о планах приобретения Rambler Group Александра Мамута, предположив, что слухи могло породить обсуждение рефинансирования долга.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Сбербанк обсуждает покупку Rambler (владеет различными медиаактивами, сетью кинотеатров). Сделку поддерживает глава банка Герман Греф и его первый зам Лев Хасис, но основная часть команды менеджмента Сбербанка против, говорят собеседники агентства.

"Информация о том, что Сбербанк покупает Rambler Group (или отдельные активы), не соответствует действительности", - говорится в комментарии пресс-службы Сбербанка.

"Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведет со Сбербанком о рефинансировании кредитов в банке "Траст", - полагают в Сбербанке.

Глава банка "Траст" Александр Соколов сообщил журналистам, что прогресс в вопросе рефинансирования долга группы компаний Мамута есть. При этом он подчеркнул, что этим вопросом непосредственно занимается сам заемщик, "Траст" не участвует. "Это вопрос больше не наш - переговоры со Сбербанком, - а нашего заемщика. Не мы должны разговаривать с новыми кредиторами, а наши заемщики", - сказал банкир. По его словам, речь идет о долге "на миллиарды рублей". Необходимость рефинансировать кредит "Траста" вызвана непростой финансовой ситуацией в группе Мамута, пояснил Соколов.

"Все долги в нашем банке должны быть либо взысканы, если они проблемные, либо рефинансированы, если в тяжелой экономической ситуации находится (заемщик - ИФ). Банк "Траст" не нацелен на то, чтобы развивать сотрудничество с бизнесом, его кредитовать", - добавил банкир.

Задолженность группы компаний Мамута была передана в ноябре 2018 года банком "Открытие" банку "Траст", на базе которого создается фонд непрофильных активов, писала ранее газета РБК.

Rambler Group не раскрывает финансовые показатели. В основных сферах деятельности группы (кинотеатры, медиа, соцсети, онлайн-кинотеатры) Сбербанк на данный момент не представлен.