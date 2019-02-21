Офис "Рамблера" эвакуирован в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бизнес-центр "Даниловская мануфактура" в Москве был эвакуирован из-за угрозы взрыва в четверг, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступило сообщение о минировании офисов бизнес-центра "Даниловская мануфактура", в том числе, компании "Рамблер&Со", - сказал собеседник агентства.

По его словам, число эвакуированных из бизнес-центра людей уточняется, но их может быть более 500. В ближайшее время здание обследуют кинологи, добавил источник.

Информацию об эвакуации "Интерфаксу" подтвердил сотрудник одного из офисов, расположенных в "Даниловской мануфактуре".

Официальными комментариями по ситуации агентство пока не располагает.