"Дочка" китайской CNPC купит у НОВАТЭК 10% в "Арктик СПГ 2"

Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - НОВАТЭК подписал обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2" со 100%-ной "дочкой" CNPC - китайской национальной компанией по разведке и разработке нефти и газа (CNODC), сообщил НОВАТЭК.

Соглашение предусматривает приобретение CNODC 10% доли участия в проекте.

Документ был подписан в рамках Международного форума "Один пояс, один путь", в присутствии председателя правления НОВАТЭК Леонида Михельсона и председателя CNPC Ван Илиня.

"Подписание соглашения является важным шагом в реализации нашего проекта "Арктик СПГ 2" и продолжением успешного сотрудничества с CNPC. Мы вместе запустили проект "Ямал СПГ" в рамках бюджета и с опережением первоначального графика, что является уникальным достижением для мировой газовой отрасли. Накопленный опыт совместной работы является хорошей основой для успешной реализации нашего нового СПГ-проекта", - приводятся в сообщении слова Михельсона.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 трлн 138 млрд куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1 трлн 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов.

ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

Ранее НОВАТЭК закрыл сделку о продаже 10% "Арктик СПГ 2" с французской Total. НОВАТЭК намерен оставить себе 60% в проекте. Если будет принято решение о снижении доли ниже 60%, Total имеет право докупить половину от величины снижаемого пакета. Для сделки с Total проект был оценен в $25,5 млрд. Михельсон говорил, что готов продать пакет CNPC на аналогичных условиях.