НОВАТЭК собрался продать еще 10% "Арктик СПГ 2" в ближайшее время

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" планирует договориться о продаже еще 10% "Арктик СПГ 2" в ближайшее время, что позволит компании принять окончательное инвестиционное решение в запланированные сроки до конца 2019 года, сообщил финансовый директор компании Марк Джетвей в ходе телеконференции.

Он напомнил, что в четверг объявил о достижении договоренностей о продаже по 10% китайским CNPC и CNOOC. Ранее компания продала 10% "Арктик СПГ 2" французской Total.

"НОВАТЭК" планирует оставить себе 60% проекта.

Джетвей отметил, что условия продажи 10% "Арктик СПГ 2" являются аналогичными условиям сделки с Total.

"НОВАТЭК" сообщал, что для сделки с Total проект оценен в $25,5 млрд.

В рамках сделки по продаже 10%-ной доли участия в "Арктик СПГ 2", Total E&P Salmanov обязуется заплатить $1,3 млрд денежными средствами, из которых $600 млн было выплачено при закрытии сделки, а оставшаяся сумма будет перечислена в течение 12 месяцев с этой даты.

Также предусмотрено "условное возмещение" в пользу "НОВАТЭКа", состоящее из денежных траншей в общей сумме до $800 млн, зависящих от среднего уровня котировок цен на нефть за год, предшествующий каждому платежу. Даты платежей привязаны к срокам запуска очередей завода СПГ проекта.

Предусмотрены платежи в виде вкладов в имущество "Арктик СПГ 2" от $342 млн до $842 млн. Размер и сроки платежей определяются в зависимости от объема программы капитальных вложений проекта, который будет предусмотрен в окончательном инвестиционном решении, и даты запуска производства на первой линии завода СПГ проекта.

В отчетности говорится, что общее возмещение в рамках сделки составляет 161,8 млрд рублей, что примерно соответствует объявленной ранее сумме сделки - $2,55 млрд. При этом денежные платежи составят 85,5 млрд рублей (примерно $1,3 млрд), вклады в имущество - 40,5 млрд рублей (около $600 млн), которые оценены, основываясь на допущениях в отношении ставки дисконтирования, будущих капитальных вложений и графика реализации проекта.

Кроме того, в сумму сделки включено "условное возмещение" в размере 35,8 млрд рублей (около $540 млн) - оценено, основываясь на допущениях в отношении ставки дисконтирования, долгосрочных прогнозов цен на нефть и графика реализации проекта.

"В первом квартале 2019 года группа продала 10%-ную долю участия в ООО "Арктик СПГ 2" и получила первый денежный перевод в размере 39,4 млрд рублей (эквивалент $600 млн) в счет оплаты доли. За вычетом денежных средств, находившихся в ООО "Арктик СПГ 2" на момент закрытия сделки, чистое поступление денежных средств по сделке составило 23,45 млрд рублей", - пишет "НОВАТЭК".

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ, платформа, которая удерживается на морском дне за счет собственного веса и связей нижней части морской гравитационной платформы с грунтом). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.