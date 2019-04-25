ФАС разрешила "Севергрупп" купить акции "Ленты" у TPG и ЕБРР

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке структурой Алексея Мордашова долей TPG и ЕБРР в ритейлере "Лента", сообщил гендиректор ритейлера Герман Тинга.

"Мы узнали, что ФАС дала положительное решение по сделке между TPG, ЕБРР и "Севергрупп". Обязательное предложение по выкупу акций для миноритариев ожидается не позднее 1 мая", - сказал Тинга на телефонной конференции в четверг.

"Севергрупп" 1 апреля договорилась с основными акционерами "Ленты" - TPG (34,44% акций) и ЕБРР (7,47%) - о покупке их долей, стороны подписали обязывающие соглашения. Цена, предложенная "Севергрупп", - $3,6 за GDR "Ленты". Предполагается, что по той же цене "Севергрупп" выставит оферту миноритариям после того, как получит 42% акций "Ленты".

Позже "Лента" сообщила, что получила индикативное необязывающее предложение от "Магнита" о приобретении 100% ее бизнеса. Это произошло 1 апреля, но уже после того, как договоры TPG и ЕБРР с "Севергрупп" были подписаны. Цена, предложенная "Магнитом" , - $3,65 за GDR "Ленты".

По данным "Ленты", "Магнит" не представил какой-либо конкретной информации о структуре, сроках и возможности заключения сделки, несмотря на повторные просьбы сделать это. По версии "Магнита", "в действительности" он обращался к "Ленте" и "проявил высокую степень заинтересованности в участии" 11 марта и повторно 18 марта, когда направил официальное предложение о покупке. "Лента" ответила только 28 марта и запросила дополнительную информацию. "Магнит" направил ответ в течение двух рабочих дней 1 апреля - с предполагаемой структурой и условиями сделки, в том числе ценой.

"Лента" не получала конкурирующих предложений с момента объявления о сделке с "Севергрупп" 1 апреля, сказал гендиректор ритейлера Г.Тинга в четверг. Если такие предложения поступят, независимые директора обеспечат, чтобы оно было рассмотрено в соответствии со всеми процедурами, и проинформируют рынок, сообщил он.

Некоторые миноритарии (в частности, Prosperity, владеющий около 7% в "Ленте") скептически отнеслись к условиям, предложенным "Севергрупп", посчитав цену низкой. Исходя из этой цены ($3,6 за GDR), вся "Лента" оценена в $ 1,75 млрд. По итогам торгов 24 апреля стоимость одной депозитарной расписки на Лондонской фондовой бирже составляла $3,55.

"Лента" (Lenta Ltd. ) - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и третий по размеру выручки ритейлер. На конец марта под управлением компании было 375 магазинов: 244 гипермаркета и 131 супермаркет.

В четверг ритейлер опубликовал операционные результаты за I квартал. Его выручка увеличилась на 6% по сравнению с I кварталом 2018 года, до 99 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 9,9% (до 97,1 млрд рублей), оптовые продажи упали на 61,5%.

При этом рост LfL-выручки "Ленты" в I квартале (5%) оказался самым высоким за последние три года. Продажи сопоставимых гипермаркетов выросли на 4% (в IV квартале 2018 года - на 1,8%, в III квартале показатель снизился на 0,7%). LfL-выручка супермаркетов подскочила на 21,8% благодаря росту трафика на 19,1% (в IV квартале выручка сопоставимых супермаркетов выросла на 7,6%, трафик в них - на 4,7%).

"Несмотря на возможные изменения в составе акционеров "Ленты", я хочу сделать акцент на том, что менеджмент компании остается сфокусированным на бизнесе и покупателях. У нас есть четкая стратегия, мы уверены, что сможем улучшать наш бизнес в 2019 году и далее", - заявил Г.Тинга (его слова приведены в сообщении компании).

Тб