"Севергрупп" закрыла сделку по покупке 42% "Ленты" у ее основных акционеров

Компания объявила оферту миноритариям

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Севергрупп" Алексея Мордашова завершает приобретение акций ритейлера "Лента" у его основных акционеров TPG (владел пакетом в ритейлере через Luna) и ЕБРР, сообщила "Севергрупп". Компания объявила оферту на выкуп акций "Ленты" у миноритариев.

"Соответственно, с сегодняшнего дня акционерам и владельцам GDR "Ленты" будет предоставлен доступ к документу о предложении", - говорится в сообщении "Севергрупп".

"Севергрупп" 1 апреля договорилась с основными акционерами "Ленты" - TPG (34,44% акций) и ЕБРР (7,47%) - о покупке их долей, стороны подписали обязывающие соглашения. Цена, предложенная "Севергрупп", - $3,6 за GDR "Ленты" ($18 за акцию). Цена в рамках оферты миноритариям та же - $3,6 за расписку.

На прошлой неделе "Лента" и "Севергрупп" объявили, что "Севергрупп" получила разрешение на сделку от Федеральной антимонопольной службы.

"Лента" (Lenta Ltd) - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и третий по размеру выручки ритейлер. На конец марта под управлением компании было 375 магазинов: 244 гипермаркета и 131 супермаркет.

Некоторые миноритарии (в частности, Prosperity, владеющий около 7% в "Ленте") скептически отнеслись к условиям, предложенным "Севергрупп", посчитав цену низкой. Исходя из этой цены ($3,6 за GDR), вся "Лента" оценена в $1,75 млрд.