Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2557,22 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1244,99 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 64,74 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-0,9%), "Распадской" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,6% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Мечела" (-0,2%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,2%).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику (подрос на 0,2% Nasdaq), падение котировок акций промышленных предприятий нивелировало позитивную динамику цен технологических компаний, отмечает MarketWatch.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе взлетело на 37 тыс., рекордными темпами с сентября 2017 года, до максимальных с февраля 230 тыс. Тем не менее, показатель остается на сравнительно низком уровне и свидетельствует о росте рынка труда в стране.

Вместе с тем объем заказов на товары длительного пользования в стране в марте подскочил на 2,7% относительно предыдущего месяца. Рост стал рекордным с августа и значительно превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших увеличение на 0,8%. Без учета транспортного оборудования заказы выросли на 0,4% вместо ожидавшихся 0,2%.

В Азии в пятницу преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Кроме того, в пятницу дешевеет нефть, хотя это, вероятнее всего, не помешает ей завершить "в плюсе" восьмую неделю подряд, чего не происходило почти четыре года.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,35 за баррель (-0,4% и -0,3% в четверг), июньская цена WTI - $64,84 за баррель (-0,6% и -1% накануне).

Для североамериканской марки главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго страны, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу вероятно сохранение низкой активности покупателей из-за неопределенного внешнего фона, а во второй половине дня на ход торгов могут повлиять данные по экономике США - в 15:30 МСК ожидается предварительная оценка темпов роста ВВП за первый квартал (ожидается рост на 2%). Данные технического анализа по-прежнему определяют 1240-1250 пунктов по индексу РТС зоной поддержки. На валютном рынке, с позиций технического анализа, вблизи уровня 65 руб. доллар встретил сопротивление продавцов, что подразумевает возможность приостановки роста в краткосрочной перспективе

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, развивающиеся рынки в последние дни находятся под давлением, на развитых рынках драйверов для продолжения роста пока не хватает.

В целом индекс MSCI EM за последние шесть торговых дней потерял 1,8%, а его отдельные составляющие отмечены более заметным снижением - например, китайский Shanghai Composite с начала недели потерял примерно 4,5%. Агентство Bloomberg сообщает, что в ближайшие несколько дней несколько крупнейших компаний страны представят свои корпоративные результаты, что станет свидетельством того, как в целом чувствует себя корпоративный сектор страны.

Из событий пятницы интерес представляет публикация первой оценки американского ВВП за первый квартал: ожидается замедление роста до 2%, однако из-за довольно продолжительного "шатдауна" в начале года теоретически вполне возможны сюрпризы.

На российском рынке акций в базовом сценарии индекс МосБиржи может удержать нижнюю границу диапазона 2540-2600 пунктов, в котором индекс находится последние три недели.