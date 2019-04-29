Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2570,02 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1250,5 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 64,75 рубля (+0,02 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Распадской" (+1%), "Мечела" (+0,8%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

Подешевели бумаги "Магнита" (-1%), "Башнефти" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), "РусАла" (-0,2%).

Рынок акций в США в пятницу обновил максимумы индексов S&P500 и Nasdaq благодаря позитивным данным о состоянии экономики страны.

Рост ВВП США в первом квартале составил 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствует предварительный отчет министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали 2,3%. Более сильный, чем ожидалось, подъем обусловлен сильными показателями во внешней торговле, которые помогли компенсировать замедление потребительских расходов.

Индекс потребительского доверия в апреле снизился до 97,2 пункта по сравнению с 98,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение равнялось 96,9 пункта, эксперты ожидали его пересмотра до 97 пунктов.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (Япония не работает в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели - торги возобновятся 7 мая; китайский CSI300 вырос на 0,3%, а Shanghai Composite снижается на 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Во вторник в Пекине возобновятся американо-китайские торговые переговоры. Китайскую сторону будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Кроме того, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, а также комментариях руководства американского ЦБ по его итогам.

Между тем, продолжает дешеветь нефть. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $71,03 за баррель (-0,8% и -3% в пятницу), июньская цена WTI - $62,8 за баррель (-0,8% и -2,9% в пятницу).

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти. "Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - прим. ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в соцсети. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

В то же время, как пишет Wall Street Journal, со ссылкой на источники, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не подтвердили факт разговора с президентом США.

На минувшей неделе Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, индекс РТС вышел в зону 1240-1250 пунктов, где может быть найдена поддержка. Внешний фон утром в понедельник скорее нейтральный, но коррекция вниз по ценам на нефть (связанная с риторикой президента США и со смягчением опасений в отношении сокращения поставок сырья из Ирана и РФ) может оказать негативное влияние на спрос в нефтегазовом секторе. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации доллара немногим ниже уровня 65 руб./$1.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, вышедшая в пятницу первая оценка роста американского ВВП за I квартал составила 3,2%, что сильно превысило консенсус-прогнозы, предполагавшие подъем на 2%. Идея, что американская экономика на текущий момент чувствует себя лучше, нежели большинство конкурентов (в первую очередь, Европа), получила очередное подтверждение. В контексте этого интерес на текущей неделе будет представлять заседание Федрезерва (30 апреля - 1 мая). Предстоящее заседания американского регулятора не является опорным, следовательно, не будет сопровождаться обновленными прогнозами по макропоказателям и динамике ставок. Тем не менее, любые изменения в риторике ФРС вряд ли останутся незамеченными.

Аппетит к риску на развитых рынках остается умеренно-позитивным, но развивающиеся рынки выглядят менее уверенно (на прошлой неделе индекс MSCI World вырос на 0,6% при снижении MSCI EM на 1,3%). Рынок акций РФ последние три недели проводит в диапазоне 2540-2600 пунктов по индексу МосБиржи, и пока коридор сохраняет актуальность. Из корпоративных событий интерес представляет отчетность "Газпрома" за 2018 год по МСФО и отчет "Детского мира" за I квартал.