В РФ начались перевозки пшеницы в полувагонах

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России начались перевозки зерна в полувагонах насыпью с использованием защитных вкладышей. Инициатором такой транспортировки стал Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова.

Как сообщила "Интерфаксу" генеральный директор комбината Наталья Загорская, первая партия пшеницы в полувагонах была отгружена АО "Новосибирскхлебопродукт" 11 апреля. В Санкт-Петербург она прибывает в пятницу. Объем партии составил 180 тонн.

"Расстояние до Санкт-Петербурга в 3,5 тыс. км преодолено успешно, так что можно говорить о том, что этот метод доставки зерна можно использовать на постоянной основе", - сказала она.

В настоящее время комбинат традиционно получает пшеницу в зерновозах и крытых вагонах. "Своевременная доставка зерна для нас имеет особое значение, поскольку комбинат находится на значительном удалении от основных зернопроизводящих регионов, - заявила Загорская. - Но в последние два года мы очень часто сталкиваемся с дефицитом зерновозов, что приводит к срыву сроков поставки зерна. В условиях его ограниченного страхового запаса и обязательств перед российскими и зарубежными клиентами это недопустимо".

По ее словам, расходы на доставку зерна новым способом сопоставимы с традиционными. "На ценах на муку это нововведение не отразится", - подчеркнула она.

Преимуществом нового способа доставки является также то, что материал вкладышей стоек к агрессивной внешней среде, он обеспечивает сохранность перевозимого сыпучего груза. Кроме того, использование полувагонов облегчает и ускоряет погрузо-разгрузочные работы.

Загорская не исключила, что в будущем, при сохранении дефицита обычных вагонов, комбинат перейдет на использование полувагонов с защитными вкладышами в значительном объеме.

По ее словам, проект реализован при участии Минсельхоза, транспортной компании "ТЛК ВЛ Лоджистик" и оператора вагонов АО "ФКГ".

Комбинат является крупнейшим производителем муки в Санкт-Петербурге. Он ежегодно перерабатывает 564 тыс. тонн пшеницы.

По данным АО "Русагротранс", в 2018 году железнодорожным транспортом в РФ было перевезено 27,4 млн тонн зерна, в том числе 19,5 млн тонн - на экспорт.