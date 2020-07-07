В Global Ports назвали минус от возврата к перевозке контейнеров в полувагонах

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Возврат к перевозке контейнеров в полувагонах может привести к снижению пропускной способности морских контейнерных терминалов, считает директор по железнодорожной логистике Global Ports Никита Пушкарев. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России.

Пушкарев напомнил, что его компания вместе с РЖД много сделала, чтобы увеличить объемы и скорость обработки контейнеров. По его словам, сейчас Global Ports "очень важно не обнулить то, что уже сделано" и не потерять наработанную практику.

"Я бы хотел обратить внимание на то, что технологически погрузка контейнеров в полувагон в морских портах возможна, но может привести к существенному снижению перерабатывающей способности терминалов", - сказал он. При обсуждении отмены запрета на перевозку контейнеров в полувагонах он призвла обратить внимание на технологию работы портов с контейнерными поездами.

Перевозить контейнеры в полувагонах запретили в 2014 году. 15 июня 2020 года владелец "Первой грузовой компании" Владимир Лисин предложил отменить этот запрет, чтобы вернуть в оборот 100 000 простаивающих полувагонов. Его поддержал руководитель РЖД Олег Белозеров.

В начале июля стало известно, что председатель РСПП Александр Шохин предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову отменить запрет на перевозку контейнеров в полувагонах и внести разрешение таких перевозок в общенациональный план по восстановлению занятости и доходов населения. Это позволит сократить простой и порожний пробег полувагонов и снизит ставки для грузоотправителей.

Операторы фитинговых платформ говорят, что перевозка контейнеров в полувагонах угрожает безопасности движения (по этим соображениям она и была отменена), противоречит требованиям ГОСТ, создает излишнюю нагрузку на инфраструктуру, ведет к увеличению времени перегруза контейнеров и лишает вагоностроителей заказов на фитинговые платформы.

Активы Global Ports расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.