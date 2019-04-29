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Из Приморья в КНДР отправили саженцы роз и елей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выдало фитосанитарные сертификаты на экспортные партии 200 саженцев роз и елей в КНДР, сообщила в понедельник пресс-служба управления.

"В 2019 году выданы фитосанитарные сертификаты на экспортные партии саженцев роз "Черная магия" и "Терракота" в количестве 100 штук и саженцев ели колючей "Хупси" в количестве 100 штук, предназначенные для экспорта в КНДР", - говорится в сообщении.

Саженцы роз, предназначенные на экспорт в КНДР, из Краснодарского края, ели - из Венгрии.

Специалисты карантина растений нарушений не выявили, требования страны-импортера соблюдены.

По данным управления, в 2018 году через приморские фитосанитарные посты на экспорт в КНДР была отправлена небольшая партия саженцев роз из Ярославской области в количестве 20 штук.

КНДР

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