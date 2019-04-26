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Ким Чен Ын оказался любителем советских песен

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ким Чен Ыну нравятся песни советских лет, особенно "Катюша", рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, проводив северокорейского гостя на вокзале Владивостока.

"Песня "Катюша" - это традиционно любимая, она символизирует, наверно, начало нашей дружбы, тех трудных времен, когда мы действительно помогали друг другу. Это песня конца 30-х - 40-х годов, наиболее популярная она была в военные, послевоенные годы, в годы становления Корейской Народной Демократической Республики, где Советский Союз оказывал всемерную помощь", - рассказал Кожемяко журналистам.

""Вечер на рейде" ему (лидеру КНДР - ИФ) тоже нравится, который также был сегодня исполнен, "Миллион алых роз" Аллы Пугачевой. Это те песни, которые любят наши соседи, с удовольствием поют, они передаются из поколения в поколение. Я думаю это традиция, знание русских песен сближает нас", - сказал Кожемяко.

Военный оркестр исполнял "Катюшу" на торжественной церемонии проводов северокорейского лидера в пятницу во Владивостоке

Ким Чен Ын Приморье

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