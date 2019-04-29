ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть сырья для продовольствия

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает повысить импортные пошлины на некоторые виды сырья для продовольствия.

Как пишет газета "Коммерсантъ", предложение было направлено в Минсельхоз в апреле. Как отмечается в документе, проверяя недостоверное указание таможенных кодов, ФТС выявила товары, имеющие схожие характеристики, но при этом разные ставки пошлин. Среди них молочная сыворотка, пальмовое и кокосовое масло, концентрированный апельсиновый сок. Так, для товара "пальмовое масло сырое" установлена нулевая ставка пошлины, а на такой же продукт с указанием тары объемом до 20 тонн - 3%. Концентрированный апельсиновый сок также облагается нулевой ставкой на ввоз, но при указании "с добавлением или без добавления сахара" действует пошлина в 10%.

Чтобы не допускать уход "недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности" от уплаты таможенных платежей в полном объеме, ANC предложила уравнять ставки, повысив более низкие. "Коммерсантъ" отмечает, что в зависимости от вида сырья повышение может составить 3-10 процентных пунктов.

В ФТС подтвердили "Коммерсанту" отправку документа. По словам собеседника издания в крупной продуктовой компании, фактически ФТС предлагает сравнять пошлины на сырье для пищевой промышленности с продуктами, уже готовыми к употреблению. "Если ввозится сок с добавлением сахара, он предназначен либо уже для конечной продажи, либо только для розлива в более мелкую упаковку. Масла в таре до 20 тонн также импортируются для перепродажи либо для нужд HoReCa (Hotel/Restaurant/Cafe - ИФ), но некрупными производителями", - пояснил он.

По данным ФТС, в 2018 году в РФ ввезли более 1 млн тонн продовольственного сырья, на которое предлагается повысить пошлины, стоимостью свыше $780 млн.

Производители соков и сладостей против

Инициатива в первую очередь "грозит катастрофой" российским производителям соков, полагает источник "Коммерсанта" в отрасли. Президент Российского союза производителей соков (РСПС, объединяет PepsiCo, Coca-Cola b "Сады Придонья") Максим Новиков пояснил, что переработка апельсинов непосредственно на территории России нерентабельна, поэтому все производители используют концентрированный или замороженный сок. Каждый год в РФ завозится около 30-35 тыс. тонн такого концентрата из стран ЕС, он используется для выпуска примерно 20% всей российской соковой продукции, говорится в письме главы РСПС в Минсельхоз. В союзе оценивают весь объем производства соков в 2018 году в 241,1 млн дал.

Новиков подчеркнул, что введение ввозной таможенной пошлины повлечет подорожание соков в рознице на 11-13%, что грозит падением спроса на 20-22%, снижением производства и закрытием предприятий. Кроме того, инициатива может привести к исчезновению некоторых вкусов, в состав которых входит апельсиновое сырье.

Из-за возможного повышения пошлин беспокоятся и производители кондитерских изделий. Как пояснил исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" (включает Mars, Nestle, "Объединенных кондитеров" и др.) Вячеслав Лашманкин, это вызовет рост цен на сладости внутри страны и будет мешать производителям развиваться на мировом рынке.

В Минсельхозе сообщили изданию, что пока обсуждают изменение пошлин на импорт продукции АПК с отраслевыми союзами. Там заверили, что решение будет приниматься с учетом необходимости сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, а также интересов производителей и потребителей.