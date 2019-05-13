Производители молочной продукции предупредили о возможных перебоях в поставках с июля

Компании не готовы к электронной ветсертификации в РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Производители молочной продукции не готовы к введению электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в РФ, которая должна начаться с 1 июля этого года, и предупреждают о перебоях в поставках продукции в торговлю и полной остановке отгрузок в госучреждения.

Как сообщает "Коммерсантъ", сокоординатор рабочей группы по развитию потребительского рынка консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), президент Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан написал замминистра экономики Савве Шипову письмо о последствиях введения в РФ ЭВС на готовую молочную продукцию. Согласно документу, подлинность которого подтвердили два источника на рынке, в середине 2018 года готовая молочная продукция была исключена из перечня товаров, подлежащих ЭВС, из-за высоких операционных рисков для отрасли.

Но в конце апреля 2019 года были опубликованы приказы Минсельхоза, которые снова включают эту продукцию в перечень. Согласно документам, с 1 июля 2019 года электронные ветеринарные сертификаты должны оформляться, в частности, на сыры, масло, творог, а с 1 ноября - на молоко, кисломолочные продукты и мороженое.

ЭВС вводится для отслеживания продукции животноводства от производства до продажи, чтобы избежать контрафакта и ухода от налогов. ЭВС оформляется через автоматизированную информационную систему "Меркурий" Россельхознадзора.

Суть претензий, которые изложил Роллан, сводится к тому, что производители не успевают подготовиться к новым правилам.

Исходя из опыта взаимодействия поставщиков и сетей, только на отработку корректного формата взаимодействия в рамках новых требований необходимо не менее восьми месяцев, пишет он. А подготовка к внедрению ЭВС для новых категорий потребует минимум год, говорится в письме. При этом, отмечает Роллан, приказ Минсельхоза не проходил оценку регулирующего воздействия и у бизнеса не было возможности дать свою оценку инициатив. В КСИИ считают, что Минсельхоз должен был провести предварительную оценку готовности участников молочного рынка к внедрению ЭВС.

В Минэкономики на вопросы "Коммерсанта" не ответили. В Минсельхозе подготовили для газеты консолидированный комментарий самого министерства и Россельхознадзора как оператора "Меркурия": из него следует, что приказы были приняты в установленном порядке и все вопросы относительно сертификации обсуждались с представителями отрасли.

Однако опрошенные газетой производители настаивают, что внедрение ЭВС грозит перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины, которые по большей части не подключены к "Меркурию". По той же причине под угрозой отгрузки на предприятия общепита и в госучреждения, включая детсады и школы.

В то же время в Минсельхозе заверили, что введение ЭВС не приведет к перебоям поставок молочной продукции.