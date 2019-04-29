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"ЮТэйр" в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2018 году получило 22 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,4 млрд руб. чистой прибыли за 2017 год, говорится в отчетности группы.

Выручка выросла на 10%, до 83,6 млрд рублей.

Операционные расходы увеличились на более 15%, до 78,8 млрд руб. В том числе прямые операционные расходы составили 48,3 млрд руб. (против 40 млрд руб. годом ранее), расходы на персонал - 15,5 млрд руб. (против 12,2 млрд руб. годом ранее).

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Все краткосрочные и долгосрочные обязательства группы на конец прошлого года составляли 108,8 млрд руб. против 86 млрд руб. на конец 2017 года.

"ЮТэйр" в настоящее время испытывает финансовые трудности. Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк ), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.

В марте газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что в рамках новой финансовой модели, которая почти полгода разрабатывалась совместно с Райффайзенбанком, "ЮТэйр" попросила кредиторов списать 31,4 млрд руб. долгов. Предлагалось полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего: по ним по состоянию на середину февраля 2019 года компания была должна 23,7 млрд руб. и 15,4 млрд руб. соответственно. Впрочем, официально эта информация не подтверждалась, а глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в любом случае не планирует списывать задолженность авиакомпании, которая "хорошо обеспечена".

В начале апреля "ЮТэйр" сообщила, что ее дочернее "Финанс-Авиа" также планирует реструктуризацию двух выпусков облигаций общим объемом около 13,3 млрд руб. Согласно предварительным условиям, держателям бондов предложат погасить в течение года 20% выпуска размером 4,1 млрд руб. и 6% выпуска размером 9,2 млрд руб. Таким образом, авиакомпания готова погасить в течение года 1,5 млрд руб., а выплату остальных 11,8 млрд руб. хочет отложить на 35 лет с момента реструктуризации.

Помимо этих займов, 17,4 млрд рублей авиакомпания должна отдельно Сбербанку, 6 млрд руб. - структурам "Сургутнефтегаза" .

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший - "ЮТэйр - Вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута и пр. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

ЮТэйр

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