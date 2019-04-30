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Авиакомпания Utair допустила риск прекращения полетов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов, сообщается в аудиторском заключении компании Ernst&Young, подготовленном для авиакомпании.

По данным аудиторов, существует "существенная неопределенность" в непрерывности деятельности компании. Согласно консолидированной финансовой отчетности, авиакомпания в 2018 году понесла чистый убыток в размере почти 22 млрд рублей, ее краткосрочные обязательства превысили оборотные активы на 75 млрд рублей, а чистые активы находятся в минусе на 30,6 млрд рублей.

Более того, по состоянию на 31 декабря 2018 года компания имеет краткосрочную задолженность перед кредиторами в размере 67,8 млрд рублей, которая подлежит рефинансированию или реструктуризации, и финансовые расходы в размере более 23,5 млрд рублей в связи с изменением классификации кредитов и займов.

Как уточняет Ernst&Young, именно этот вопрос оказывает существенный отрицательный эффект на непрерывность деятельности Utair.

Ранее стало известно, что компания в рамках новой финансовой модели попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот" , S7 и "Уральских авиалиний", в 2018 г. перевезла 7,9 млн пассажиров. В парке перевозчика 50 магистральных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры Utair - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Utair

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