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Нефть Brent подешевела во вторник до $71,76 за баррель

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы оценивают возможный ответ ОПЕК на американские санкции против Ирана.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени подешевели на $0,28 (0,39%) - до $71,76 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $0,11 (0,15%) и составляла на закрытие $72,04 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,1 (0,16%) - до $63,40 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,2 (0,32%), до $63,50 за баррель.

Котировки обеих марок вернулись на прежний уровень после роста на прошлой неделе до максимальных отметок с октября прошлого года на новости, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана.

Власти США активно сигнализируют о том, что другие нефтепроизводители компенсируют падение поставок топлива из Ирана за счет наращивания собственной нефтедобычи, однако представители Саудовской Аравии пока заняли выжидательную позицию.

Трамп в последние годы неоднократно призывал снизить цены на нефть, тогда как Саудовской Аравии требуется, чтобы котировки выросли до примерно $85 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, говорят эксперты Международного валютного фонда.

Brent

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