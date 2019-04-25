Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с октября

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Нефть эталонной марки Brent ускорила рост в ходе торгов в четверг и превысила отметку в $75 за баррель впервые с октября 2018 года на опасениях по поводу сокращения поставок из России и Ирана, тогда как WTI незначительно дешевеет на росте запасов в США.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 по московскому времени подорожали на $0,45 (0,6%) - до $75,02 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,06%) - до $65,85 за баррель.

Рынок по-прежнему бурно обсуждает новость о том, что со 2 мая прекратят действовать разрешения для некоторых стран на экспорт нефти из Ирана. Инвесторы пытаются понять, насколько резким будет падение поставок на мировой рынок, и насколько у Саудовской Аравии и других членов ОПЕК получится возместить потери за счет увеличения собственного экспорта.

Между тем представители Саудовской Аравии сигнализировали о том, что пока они не спешат наращивать добычу, предпочитая дождаться признаков дефицита топлива на рынке.

Кроме того, во вторник Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за того, что в поступающей из России нефти выявлено повышенное содержание хлорорганических соединений. В четверг заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил о частичном возобновлении экспорта бензина и дизельного топлива.

Тем временем для североамериканской марки WTI главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Как стало известно накануне из отчета Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

Однако старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает, что совокупный объем запасов нефти в США находится на среднем уровне для данного времени года за последние пять лет, тогда как резервы бензина ниже этого уровня на 2%, а дистиллятов - на 6%.