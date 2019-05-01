ФРС огласила процентную ставку

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания, проходившего 30 апреля и 1 мая, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Вместе с тем Федрезерв принял решение снизить ставку по избыточным резервам банков (excess reserves rate) c 2,4% до 2,35% с целью обеспечить сохранение базовой ставки в диапазоне, предусмотренном центробанком.

"Информация, полученная после мартовского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и уверенные (solid) темпы роста экономической активности", - говорится в традиционном сообщении по итогам заседания.

"Рост в сфере занятости в среднем был уверенным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", - отмечается в документе.

Вместе с тем в заявлении указывается на замедление роста потребительских расходов и инвестиций бизнеса в основной капитал в первом квартале.

"В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители опустились и находятся ниже уровня в 2%, - отмечается в коммюнике по итогам последнего заседания. До этого инфляция оценивалась как "близкая к 2%".

"В целом, рыночные показатели компенсирующей инфляции оставались низкими в последние месяцы, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо".

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. В поддержку этих целей комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 2,25-2,50%", - отмечается в заявлении.

"Комитет по-прежнему считает, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом", - говорится далее.

Вместе с тем Федрезерв подтвердил намерение сохранить ставку на текущем уровне в течение некоторого времени. "В свете международных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления комитет проявит терпение при определении будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средства, которые могут быть целесообразны для обеспечения вышеуказанных результатов", - сообщается в заявлении FOMC.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и симметричной инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми членами FOMC.

Следующее заседание комитета намечено на 18-19 июня. С начала этого года все восемь заседаний года сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако обновленные экономические прогнозы по-прежнему публикуются раз в квартал.

Рынок акций США несколько ускорил рост в среду после публикации итогов заседания ФРС. Фондовый индекс Dow Jones поднимается на 0,24%, S&P 500 - на 0,21%, Nasdaq - на 0,52%.