Brent подешевела до $71,5 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают в четверг: данные о росте запасов и производства нефти в США, опубликованные накануне, ослабили опасения, что нефтяной рынок столкнется с нехваткой поставок из-за снижения экспорта Ираном, Венесуэлой и Ливией.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 по Москве составляет $71,53 за баррель, что на $0,65 (0,9%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,12 (0,17%) - до $72,18 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,72 (1,13%) - до $62,88 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт снизился в цене на $0,31 (0,49%) - до $63,6 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, до максимального уровня с сентября 2017 года. Добыча нефти в США подскочила до нового рекорда - 12,3 млн баррелей в сутки.

"Когда резервы нефти в Штатах находятся на максимумах с 2017 года, а объемы добычи ставят новые рекорды, для рынка должны загораться красные предупредительные огни", - говорит аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.

В то же время, по словам эксперта, спад на нефтяном рынке, вероятно, будет краткосрочным, поскольку фокус внимания трейдеров быстро вернется к геополитическим факторам, которые могут ограничить предложение нефти.

Добыча нефти в Венесуэле может упасть до нулевого уровня к концу года, поскольку США усиливают давление на режим президента Николаса Мадуро, отмечают эксперты RBC Capital Markets.

В четверг истекают сроки исключений из запрета на покупку иранской нефти, предоставленных США ряду стран в ноябре прошлого года. По оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем 1 млн баррелей в сутки, поскольку Китай снизил объемы закупок, пишет The Wall Street Journal.