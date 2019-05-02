Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Европейская валюта прибавила почти 60 копеек к уровню предыдущего закрытия

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз мировых цен на нефть и общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску".

По данным на 10:51, евро вырос до 73,005 рубля, прибавив к закрытию вторника 49,25 копейки. Доллар США при этом достиг 65,06 рубля (+43,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 46,2 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,635 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро в начале торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets. Кроме того, негативное влияние на динамику рубля оказывают снижающиеся цены на нефть из-за слабых данных о товарных запасах в США, тогда как восстание в Венесуэле сдерживает падение. Как сообщило накануне Минэнерго США, резервы нефти выросли на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с начала этого года - на 9,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали подъем на 1,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 26 апреля, увеличились на 900 тыс. баррелей, тогда как резервы дистиллятов сократились на 1,3 млн баррелей.

На этом фоне июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:51 по Москве подешевели на 0,33% - до $71,94 за баррель. На торгах в среду их цена повысилась на 0,2% и составляла на закрытие $72,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,35% - до $63,38 за баррель. На предыдущих торгах WTI потеряла в цене 0,5%, опустившись до $63,60 за баррель.