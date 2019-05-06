Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% "Кузбасской топливной компании"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.

Уточняется, в частности, что они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited.

Кроме того, в капитал КТК с долей более 23,35% вошел совладелец транспортной группы ISR Trans Искендер Халилов. Его владение акциями КТК оформлено через кипрские "Даэния Холдингз Лимитед" и Milord Trading Limited.

Как сообщалось ранее, в конце апреля 24,6% КТК приобрела кипрская Millfast Trading Limited. В понедельник КТК официально сообщила, что бенефициаром Millfast выступает Виктор Пичугов. Он владеет Millfast через кипрские Haymark Nominees Limited и Finsbooks Trading Limited. По данным источников, Пичугов является экс-сенатором от Ханты-Мансийского автономного округа.

В свою очередь, из состава акционеров КТК вышла Haver Holding Limited, владевшая более 50% (контролировалась президентом КТК Игорем Прокудиным). Также из числа акционеров компании вышел замгендиректора КТК Вадим Данилов с долей 16,78%.

Ранее источники "Интерфакса" в угольной отрасли сообщали, что доли Прокудина и Данилова в компании в перспективе получит группа инвесторов с участием ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. В "Сафмаре" отказались от комментариев.

В КТК изменения в составе акционеров не комментируют.

В числе совладельцев КТК, наряду с Прокудиным и Даниловым, до сделки с Millfast Trading значились также фонды Prosperity с долей 27,34%.

"Кузбасская топливная компания" включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский"), две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия. Как сообщалось, КТК в 2019 году планирует добыть 17 млн тонн угля, что на 8% превышает уровень 2018 года.