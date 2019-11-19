Михаил Гуцериев вошел в совет директоров Кузбасской топливной компании

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев вошел в совет директоров "Кузбасской топливной компании (КТК). Такое решение 18 ноября приняли акционеры КТК на внеочередном собрании, говорится в материалах предприятия.

Кроме Гуцериева, в совет вошли бывший член совета директоров ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" Антон Жученко, действующий член советов директоров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" и "Русского угля" Билан Ужахов, гендиректор КТК Эдуард Алексеенко, замгендиректора КТК по правовым вопросам Максим Скороходов, а также Станислав Грачев и Николай Сидский, чьи должности не раскрываются.

Жученко, Сидский, Алексеенко и Ужахов были и в предыдущем составе совета.

Совет покинули Виталий Зархин и Денис Спирин, которые представляли интересы фондов Prosperity, вышедших из капитала КТК в октябре. Также оттуда ушли , совладелец RailGo (бывший ISR Trans) Рахман Халилов, сын акционера КТК Искендера Халилова, а также Микаил Героев, чья должность не раскрывалась.

Семье Гуцериевых сейчас принадлежит более 46% акций КТК через Kilton Overseas, Limited Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited). Внеочередное собрание акционеров собиралось по требованию Kilton Overseas Limited.

В ноябре Kilton представила в Банке России оферту миноритарным акционерам КТК на выкуп их акций.

Согласно списку аффилированных лиц КТК, 23,4% компании владеет "Даэния Холдингз Лимитед", 24,6% - Millfast Trading Limited. Как сообщалось, они подконтрольны соответственно совладельцу транспортной группы ISR Trans Искендеру Халилову и экс-сенатору от Ханты-Мансийского автономного округа Виктору Пичугову. Информация о других акционерах не приводится.

После смены акционеров весной 2019 года КТК переизбирает совет директоров в третий раз. В начале сентября акционеры КТК увеличили число мест в совете директоров с 5 до 7 человек.

"Кузбасская топливная компания" включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский"), две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия.