"Нафтогаз" пожаловался в ЕК на антиконкурентные действия "Газпрома"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" подал в Европейскую комиссию (ЕК) жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома", сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря "Северному потоку 2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он в своем фейсбуке.

По словам Витренко, в направленных в ЕК документах обосновываются права "Нафтогаза" на подачу этой жалобы как у компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

"Жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, когда я впервые рассказывал им, как и за счет чего "Газпром" злоупотребляет своим положением на европейском рынке, они по-другому начинали смотреть на ситуацию", - отметил Витренко.

Топ-менеджер НАК добавил, что Еврокомиссия может содействовать готовности "Газпрома" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины, благодаря чему сохранится загрузка украинской ГТС. Это также должно вести к удешевлению импортного газа для Украины.