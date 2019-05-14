В сенате США подготовлен законопроект о санкциях против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Законопроект предусматривающий введение санкций против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", подготовлен американскими сенаторами Тедом Крузом (республиканец) и Джином Шахином (демократ), сообщил журнал Foreign Policy.

"Последним всплеском трансатлантической напряженности станет то, что европейские суда, участвующие в строительстве спорного газопровода из России в Германию, могут быть подвергнуты санкциям США в соответствии с новым законопроектом, который будет внесен в сенат США уже в понедельник", - пишет издание, ссылаясь на копию документа, имеющуюся в его распоряжении.

Законопроект, отмечает журнал, направлен против судов, которые используются для прокладки глубоководных трубопроводов, которые есть у западных энергетических компаний, но которых не хватает у России.

Согласно законопроекту, предпринимателям, которые продолжают продавать или сдавать в аренду такие суда, будет запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены.

Законопроект также предусматривает ряд санкций в отношении лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование указанных судов.

Автор статьи напоминает, что президент Дональд Трамп "уже месяцами предупреждает о санкциях, касающихся газопровода, если проект будет реализовываться". В частности, об этом говорилось в письме посла США в Германии в адрес ряда компаний. Это послание дипломата было повергнуто жесткой критике со стороны главы германского МИД Хайко Мааса.

Поскольку под санкции в соответствии с проектом закона подпадают все суда, которые ведут прокладку труб для экспорта российского газа на глубине 100 футов (около 30 м), то он может коснуться и судов, задействованных в строительстве "Турецкого потока", считает журнал.

В своем нынешнем формате законопроект также требует от госсекретаря ежегодно представлять Конгрессу доклад, в котором должна анализироваться деятельность всех компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", включая финансовые учреждения, и оцениваться, нарушили ли они какие-либо другие санкции США в отношении российских граждан или компаний, пишет Foreign Policy.

Проект документа предлагает ввести жесткий контроль над двумя компаниями, которые имеют контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарской Allseas и итальянской Saipem.

Предлагается также усиливать давление на "Газпром" и пять компаний-партнеров по "Северному потоку-2": Uniper и Wintershall из Германии, Anglo-Dutch Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.