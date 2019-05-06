Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль несколько ускорил снижение к бивалютной корзине после дневной стабилизации, но продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне умеренного снижения на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 65,29 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,1 руб./EUR1, подорожав на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,66 копейки - до 68,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах следом за нефтью, цены на которую слегка ускорили снижение. Участники рынка не проявляют особой активности в ожидании новостей относительно американо-китайских торговых переговоров после утренней распродажи, вызванной заявлением президента США Дональда Трампа о новом увеличении пошлин на ряд китайских товаров.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. "Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - добавил американский президент. "Торговые переговоры с КНР продолжаются, но слишком медленно, поскольку они хотят пересмотреть договоренности. Нет!", - написал Трамп.

Заявления Трампа застали Пекин врасплох, пишет The Wall Street Journal. Источники газеты сообщили, что Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду. По данным китайского издания South China Morning Post, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Григорий Степыкин, позитивный внешний фон позволил рублю завершить пятничные торги в плюсе, однако в понедельник котировки российской нацвалюты демонстрируют негативную динамику следом за большинством валют emerging markets.

"Всплеску выхода инвесторов из рисковых активов способствовали последние сообщения Трампа о возможном повышении пошлин на китайский импорт, так как они поставили под угрозу сам ход американо-китайских торговых переговоров. При этом, помимо роста напряженности между США и Китаем, дальнейшему ослаблению рубля могут способствовать риски общего усиления геополитической напряженности в мире и вероятность усиления антироссийской риторики. Полагаем, что на этом фоне пара "доллар-рубль" на торгах во вторник будет держаться ближе к верхней границе диапазона 65-65,5 руб./$1", - подчеркнул Степыкин.

"Рубль понес потери к доллару и евро в ходе торгов понедельника, причем американской валюте удалось закрепиться выше 65 руб./$1, а данная отметка теперь перешла в разряд поддержек. В результате это может стать сигналом к продолжению роста доллара. Так, уже в рамках этой недели "быки" могут попытаться вывести американскую валюту в район 66 руб./$1", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"На рубль существенное влияние в последние дни оказывает фактор "тонкого" рынка, а также ухудшение настроений в отношении развивающихся площадок. Уход от рисков продолжится и перед выходным днем 9 мая. К тому же фундаментальных факторов поддержки для рубля сейчас довольно мало, поэтому покупки доллара и евро являются основным сценарием", - отметил аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

Цены на нефть эталонных марок, опускавшиеся в ходе торгов в понедельник до минимумов за пять недель, отыграли часть падения, но продолжают торговаться в умеренном минусе. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подешевели на 0,3% - до $70,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,42% - до $61,68 за баррель.

Основным негативным фактором для рынка нефти в понедельник стало заявление Трампа о планах повысить пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Также негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 установки, до 807 единиц. Подъем этого показателя стал первым за последние три недели.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 мая на 70,36 копейки, до 65,335 руб./$1, и увеличил курс евро на 80,03 копейки, до 73,1099 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 76,87 копейки по отношению ко вторнику, 30 апреля (последний день торгов данными контрактом перед майскими каникулами), и составил 65,2137 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился к пятнице на 6,06 копейки и составил 65,2271 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 564,537 млн, из которых $751,028 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 813,509 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился в понедельник на 79,01 копейки по отношению ко вторнику, 30 апреля (последний день торгов данными контрактом перед майскими каникулами), и составил 72,9689 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 7,47 копейки к пятнице и составил 72,9736 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR514,362 млн, из которых EUR146,522 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR367,84 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 7,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 7,9% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 8,08% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 8,25% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 4 б.п. - до 8,38% годовых.