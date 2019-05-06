WSJ узнала о возможной отмене Китаем очередного раунда консультаций с США

Министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китай рассматривает отмену очередного раунда торговых консультаций с США из-за угроз президента США Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию общим объемом в 200 млрд долларов, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

Трамп заявил, что с пятницы также хочет "в ближайшее время" наложить пошлины на ранее не облагавшуюся сборами китайскую продукцию стоимостью 325 млрд долларов.

По словам источников, Пекин не хочет вести переговоры в обстановке угроз и запугивания и изучает вариант отмены поездку своей делегации в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине в декабре 2018 года "на полях" саммита G20 согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса, затем этот срок был продлен с учетом итогов февральского раунда двухсторонних консультаций в Вашингтоне.

На этой неделе ожидается 11-ый раунд переговоров.