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Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.

Биржа заявила, что злоумышленники похитили семь тысяч биткойнов из одного кошелька, что соответствует порядка 2% всех биткойновых активов Binance.

Хакеры использовали фишинг, вирусные атаки и другие техники для хищения биткойнов, отмечается в сообщении биржи. Им удалось получить важные пользовательские данные множества клиентов, в том числе коды двухфакторной идентификации.

Binance, основанная в Китае, но в настоящее время работающая за пределами страны, приостановила на неделю операции вывода средств для проведения проверки. Пользователи биржи, однако, смогут продолжать торговлю криптовалютами.

Похищенные средства будут возмещены за счет гарантийного счета биржи, созданного на случай непредвиденных обстоятельств, отмечают в Binance.

"Хакерам хватило терпения дождаться благоприятного момента и осуществить хорошо спланированную операцию через множество счетов, на первый взгляд казавшихся совершенно независимыми", - говорится в заявлении биржи.

"Транзакция была структурирована таким образом, что смогла обойти существующие проверки безопасности. К сожалению, мы не смогли заблокировать вывод средств прежде, чем он был осуществлен", - отмечают в Binance.

Множество хакерских атак на криптовалютные площадки стало основной причиной резкого падения курса биткойна в прошлом году после его ралли в 2017 году.

Биткойн, являющийся крупнейшей криптовалютой, подорожал более чем на 50% в текущем году, однако остается на 70% ниже рекордных уровней, зафиксированных в декабре 2017 года.

Согласно данным CoinDesk, курс биткойна в среду составляет $5848,53, что на 0,8% ниже уровня предыдущей сессии.

Binance

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