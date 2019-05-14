Поиск

Курс биткойна впервые за 10 месяцев превысил отметку в $8000

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Курс биткойна поднялся выше отметки в $8000 впервые с июля прошлого года, продолжая бурный рост, при том, что основные финансовые рынки падают в связи с усилением торгового спора США и Китая.

Согласно данным CoinDesk, курс биткойна увеличился в ходе торгов на 3,4%, до $8104,49. Накануне стоимость криптовалюты взлетела на 25% - максимальными темпами с 2014 года.

Еще на прошлой неделе биткойн торговался ниже отметки в $6000, ранее в этом году курс был близок к $3500.

Укрепление биткойна может быть связано с увеличением интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов, отмечают эксперты.

Ранее в этом месяце The Wall Street Journal сообщила, что Facebook Inc. создает для соцсети платежную систему, основанную на криптовалютах. Сама Facebook на прошлой неделе объявила о смягчении ограничений для рекламы, связанной с криптовалютами или блокчейн-проектами на своей платформе.

Кроме того, в понедельник проект Bakkt, созданный биржевым оператором ICE, сообщил, что планирует начать тестирование биткойновых фьючерсов этим летом.

Даррен Ли, китайский инвестор в криптовалюты, отмечает, что в Китае спрос на биткойны мог увеличиться в результате ослабления юаня в условиях обострения торгового спора, пишет Dow Jones.

В мае биткойн подорожал более чем на 50%, и этот месяц может стать для криптовалюты наилучшим с ноября 2017 года. Тем не менее, биткойн очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20000.

биткойн

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $70,44 за баррель из-за напряженности на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: вторник, 14 мая

Сенат США подготовил законопроект о санкциях против строителей "Северного потока-2"

Сенат США подготовил законопроект о санкциях против строителей "Северного потока-2"

Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА

Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка Коломойского

"Роснефть" расскажет о последствиях инцидента с грязной нефтью в ближайшие недели

Война санкций

Китай с 1 июня повысит пошлины на американские товары

Китай с 1 июня повысит пошлины на американские товары
Банкротство "Трансаэро"

Брошенные в "Домодедово" и "Внуково" самолеты "Трансаэро" удалось продать

Брошенные в "Домодедово" и "Внуково" самолеты "Трансаэро" удалось продать

Банк России перестал чеканить монеты номиналом меньше рубля

Банк России перестал чеканить монеты номиналом меньше рубля

Нефть Brent слабо подорожала до отметки $70,9 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');