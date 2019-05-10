Цена нефти Brent замедлила рост до $70,56 за баррель

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Подъем стоимости Brent замедлился на торгах в пятницу, цена WTI колеблется между ростом и снижением.

Трейдеры оценивают потенциальные последствия эскалации торгового спора США с Китаем, а также сигналы ухудшения ситуации в плане поставок.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по Москве в пятницу составила $70,56 за баррель, что на $0,17 (0,24%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на $0,03 (0,05%) - до $61,73 за баррель.

Как сообщалось, 10 мая в США вступило в силу повышение пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось.

Торговые переговоры США и Китая должны продолжиться в Вашингтоне в пятницу, и эксперты ждут новых сигналов относительно их хода.